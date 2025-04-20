Mahmut Arıkan, Gazze’yi savundu, durum kötü

GAZZE’DE SÜREN İSRAİL SALDIRILARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze’deki İsrail saldırılarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Arıkan, “Gazze’de katil İsrail’in durmaya, dünyanın da İsrail’i durdurmaya niyeti yok. Gazze’nin kanla sulanan toprakları kelepir emlak arazisi olarak görülüyor.” ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Erenler ilçesinde düzenlenen partisinin Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, şehirde modern bir görünüm oluşturarak, konforlu ve güvenilir bir yaşam sunmayı hedeflediklerini belirtti.

DEPREM RİSKİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Arıkan, Sakarya’nın deprem bölgesinde bulunmasının önemine dikkat çekerek, geçmişte yaşanan afetlerde 34 bin 484 kişinin 1980, 109 bin 427 kişinin ise 1981-2000 yılları arasında yapılan dayanıksız binalarda yaşadığını aktardı. Olası bir deprem anında ciddi sorunlarla karşılaşacaklarını vurgulayan Arıkan, iktidara gelmeleri durumunda Sakarya’da kentsel dönüşüm uygulamalarıyla afete dayanıklı yapılar inşa edeceklerini açıkladı.

GASZE’DEKİ GÖÇ TARTIŞMALARINA CEVAP

Aynı zamanda Gazzelilerin ülkelerinden “hicret” adı altında gönderilme çabası olduğunu ve Türkiye’de bazı kesimlerin dini hassasiyetleri kullanarak bu duruma destek olmaya çalıştığını savunan Arıkan, “Diyorlar ki ‘Gazzeliler hicret etsin, onlar muhacir biz ensar olalım. Gün gelir geri dönerler.’ Bunun adı hicret değil, tehcirdir” şeklinde konuştu. Arıkan, Türkiye’ye dönük daha geniş bir hedefin olduğu ve Siyonizmin bir algı oyunu oynandığını belirtti. “Unutmayın, Gazze’yi kanatları olmasına rağmen kuşlar bile terk etmedi” diyerek durumu eleştirdi.

KONGLER VE YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ

Kongrede, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç ve Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin de yer aldı. Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde, Ali Ahmet Çelik yeni başkan olarak belirlendi. Kongrenin ardından Arıkan, partisinin düzenlediği “Sevgi Yürüyüşü”ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi ve esnaf ziyaretinde bulundu.