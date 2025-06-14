Mahmut Arıkan, İslam Dünyasına Dikkat Çekti

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara dair önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen 8. Olağan Samsun İl Kongresi’nde, “İsrail güvenliğini bahane ederek terör estiriyor” şeklinde konuştu. Kendisine göre, bu saldırıların hedefi sadece bir şehir veya ülke değil, tüm İslam dünyası.

BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ VE GÜVENLİK YANILSAMASI

Arıkan, İsrail’in yaptığı saldırıların, Büyük Orta Doğu Projesi’nin arka planda gizlendiğine dikkat çekti. “Arzımevudu saklıyor. Sapkın siyonist inancını örtüyor” ifadelerinde bulundu. Daha sonra, dün İran’da gerçekleştirilen saldırılara da değinerek, İsrail’in alçakça ve korkakça bilim insanları, askeri yetkililer ve çocukların yaşadığı evleri hedef aldığını söyledi. Ardından Amerika’nın “İsrail’in yanındayız” açıklamasıyla Avrupa ülkelerinin desteğine de vurgu yaptı. “Eğer Amerikalı bir komutan evinde, çocuklarının yanında vurulmuş olsaydı, Amerika bunu terör olarak tanımlardı” dedi.

KÜRESEL TEHDİTLERE KARŞI BİRLİK VE DAYANIŞMA

Arıkan, “Tehdit büyük, tehlike çok yakındır” ifadesiyle konunun ciddiyetine dikkat çekti. “Bu mesele ne Gazze meselesi ne de İran meselesidir” diyen Arıkan, asıl hedefin İslam dünyası olduğunun altını çizdi. “Küresel kuşatmalara karşı ancak küresel ve bölgesel direniş hatları oluşturarak karşı koyabiliriz” şeklinde ekledi. D8’lere olan inançlarını vurgularken, “D60’ları hedefliyoruz. Rabb’im bu kutlu mücadelede bizlerin yardımcısı olsun” dedi. Son olarak, “Güçlünün değil, haklının yanında duranlar kazanacak inşallah” diye belirtti.