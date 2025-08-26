Mahmut Arıkan, Kamu Görevlileri Zammına Tepki Gösterdi

MAAŞ ZAMMI KARARINA TEPKİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memurlar ve memur emeklilerine yönelik maaş artışı kararına sert bir tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Arıkan, “Enflasyonun en iyimser rakamlarla bile yüzde 30’larda olduğu bir ülkede, memura tek haneli zam teklif edildiğini gördük” dedi. Daha fazla sormak istediğini belirtirken, “Vergi zammı tek haneli mi? Elektrik zammı tek haneli mi? Doğalgaz zammı tek haneli mi?” ifadelerini kullandı.

HAKEM HEYETİNE ÇAĞRI

Arıkan, “Buradan Hakem Heyeti’ne ve onların vicdanına sesleniyorum” sözleriyle devam etti. “Futbolda bir tabir vardır, VAR’a götürmek diye. Ben de diyorum ki, bu pozisyon tartışmalıdır. Hakem heyeti bunu VAR’a götürmelidir” açıklamasını yaptı. Bu süreçte, “Peki, bu VAR’da ne var?” diye soran Arıkan, 26 bin TL olan açlık sınırını, 90 bin TL yoksulluk sınırını, ortalama 30 bin TL olan kira bedelini ve çocukların okul masraflarını sıraladı. Faturalar, ödemeler, borçlar ve harçlar gibi gerçekler olduğunu vurguladı.

SAADET PARTİSİ’NİN HEDEFİ

Arıkan, Türkiye’nin birçok imkânının mevcut olduğunu ancak memurlarına hak ettikleri zammı verme konusunda bir iktidarın olmadığını söyledi. Ancak yılmaktan yana olmadıklarını belirtti ve, “Biz, Saadet Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde memurumuzun hakkını savunmak için bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Bu milletin varı yoğu meclistir” diyerek konuşmasını tamamladı.

– KAYSERİ