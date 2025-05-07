Mahmut Arıkan, Saldırıyı Şiddetle Kınadı

MAHMUT ARIKAN’DAN CİDDİ AÇIKLAMALAR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirilen saldırı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. TBMM’de düzenlenen Yeni Yol Grup toplantısında konuşan Arıkan, bu saldırıyı “bir katilin kişisel hezeyanı olarak geçiştirilemez” şeklinde tanımladı. Arıkan, toplumsal güvenlik ve sistemin yanı sıra, böyle bir olayın sebeplerine dair sorulara dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarını titizlikle takip eden sistemin, kendilerine zarar veren bir katili nasıl izleyemediğini sorguladı.

Arıkan, “Daha üç gün önce, Taksim’e yürünmesin diye onlarca barikat, onlarca güvenlik noktası oluşturan sistem, nasıl oluyor da bir katilin elini kolunu sallayarak Taksim’de dolaşmasına izin veriyor?” dedi. Bunun yanı sıra, katilin kardeşinin evlerini gizli tutma ihtiyacı hissettiğini belirterek, böyle bir güvenlik zaafının nasıl tolere edilebildiğini sorguladı. Bu durumun, ceza ve infaz sistemindeki sorunların boyutuna dikkat çektiğini ifade eden Arıkan, “Bu saldırı; iktidarın ülkenin, milletin güvenliği ile değil, sadece ve sadece kendi güvenliği ile ilgilendiğinin en büyük ispatıdır” dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİ ÜZERİNE

İktidarla DEM Parti arasında yaşanan ‘top polemiği’ne de değinen Arıkan, aylardır tartışılan yeni çözüm sürecinin, “topun kimde olduğu” konusuna kadar gerilediğini belirtti. “En başından beri bu sürecin şeffaf olması gerektiğini, tüm aktörlerin süreçte yer alması gerektiğini savunuyoruz” diyen Arıkan, bu konunun Meclis ve milletle paylaşılmadan ilerlememesi gerektiğini vurguladı. Arıkan, “Uyarıyoruz, şeffaf olun ve bu konuyu milletin evine, Meclis’e getirin” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMELERİ

Arıkan, enflasyon verilerine yönelik değerlendirmelerinde, “Enflasyon yüzde 30’muş, yüzde 40’muş, bunlar kağıt üzerindeki rakamlar. Gerçek enflasyon markette, pazarda, mutfakta” vurgusunu yaptı. Gerçek enflasyonun, mutfakta kaynamayan tencereden kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca asgari ücrete ilişkin olarak, “Artış yapmak için yıl sonunu beklemeyin” şeklinde bir çağrıda bulundu. Emeklilerin, memurların ve kamu işçilerinin kayıplarını telafi edecek şekilde ücretlerin güncellenmesi gerektiğini savundu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bir tam maaş ikramiye verilmesini isteyerek, “Emekliye bir maaş ikramiye verin, emeklinin ahını değil duasını alın” dedi.