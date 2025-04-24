Mahmut Arslan, Demokratik Hakları Kullanacağız. İşçilerin Taleplerini Dinledi. Terörsüz Türkiye İstiyoruz, Mücadele Sürüyor. Filistin’de İnsanlık Ölüyor. Yardımlarımız Gazze’ye Ulaşıyor. Biz Sesimizi Yükselteceğiz

DEMOKRATİK HAKLARIN KULLANIMI ÜZERİNDE DURULDU

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Çatışmadan, kavga etmeden, kamu mallarına zarar vermeden demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak eksiklikleri konuşma, yanlışlıkları düzeltme taleplerimizi sürdüreceğiz.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Arslan, Van’daki bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçileri ziyaret etti. İpekyolu Belediyesi önünde kurulan çadırda işçilerin taleplerini dinleyen Arslan, işten çıkarılan belediye çalışanlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti. Bir siyasi parti, muhalefet veya iktidarın alternatifi olmadıklarını, bir emekçi örgütün temsilcisi olduklarını ifade ederek, üyelerinin hakkını korumak ve mücadelelerinde yanlarında olmak istediklerini vurguladı.

HUKUKUN VE HAKKIN SAVUNULMASI GEREKEN BİR KONU

Arslan, “Ekmeğimizi elimizden almaya kalkarlarsa biz hep burada olacağız” diyerek, üyelerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarının altını çizdi. 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yapılan propagandalara dikkat çekerek, “Bütçemizde para, imkanlar yok. Bu işçiler seçim öncesi işe alınmışlar” ifadesine yanıt verdi. İşten çıkarılan işçiler hakkında herhangi bir disiplin çalışması veya soruşturma yapılmadığını belirten Arslan, işten çıkarmaların gerekçelerinin zayıf olduğunu vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İSTEĞİ

Arslan, Türkiye’nin bugünkü durumu ile dünkü durumunun birbirinden farklı olduğunu ifade ederek, “Terörsüz Türkiye mücadelesi, çok şükür 40 yıl sonra başarıya ulaşıyor. Terörsüz bir Türkiye’de demokratik yolların açıldığı ve demokrasinin sonuna kadar kullanıldığı bir siyasal anlayış bekliyoruz. Mücadelemiz bundan sonra da bu istikamette devam edecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bu yılki mitinglerini Rize’de düzenleyeceklerini hatırlatarak, taleplerini yüksek sesle dile getirme kararlılığında olduklarını belirtti.

FİLİSTİN’DE İNSANLIK ÖLÜYOR

Arslan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinerek, bu durumu kınadı. “Filistin’de sadece çocuklar, kadınlar, masumlar ölmüyor. Filistin’de ne yazık ki insanlık ölüyor” diyerek, kurulduğu günden bu yana Filistinli kardeşlerimizin haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Filistin’deki katliamlara sessiz kalamayacaklarını ifade eden Arslan, kampanya yürüttüklerini ve yaklaşık 38 milyon lira bağış topladıklarını belirtti. Gazze’ye yardımların ulaştırıldığını ve 10 bin Filistinliye üç öğün yemek sağladıklarını dile getirerek, yardıma ihtiyaç olduğunu aktardı.