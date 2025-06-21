Mahmut Arslan, İran halkıyla dayanışma vurguladı

İSRAİL’İN SALDIRILARINA İLGİLİ AÇIKLAMA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında, “Buradan tekrar İran halkıyla dayanışmamızı göstermek ve saldırıları devam ettiren siyonist katilleri lanetlediğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi. HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısı, Van’ın Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Oteli Salonu’nda gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERİN GELECEĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantının başlangıcında konuşan Arslan, “Dün karnelerini alan milyonlarca öğrencinin” olduğunun altını çizdi. Karnenin yalnızca bir kriter olmadığını belirten Arslan, öğrencilere yeni eğitim öğretim dönemi için motivasyon sağlamak ve iyi bir eğitim alarak başarılı olmalarını desteklemek gerektiğini dile getirdi. Günümüzde 1 milyondan fazla öğrencinin sınavlara gireceğini ifade eden Arslan, Türkiye’deki öğrencilerin geleceğini bir sınava endeksleyen yaklaşımın yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu yaklaşım altında öğrencilerin yaşadığı stresin ve sınav performansının, sağlık sorunlarını etkileyebildiğine dikkat çekti. Ülkelerin uygulamalarını örnek alan Arslan, “O yüzden tek sınav yerine orta öğretim süresince elde ettiği başarılarla ilgili bir sınav geliştirilmesi gerektiğini” söyledi.

TERÖRİZME KARŞI MÜCADELE VE VAN’IN STRATEJİK ÖNEMİ

Van’ın 40 yıldır terörle yoğun mücadele eden bir bölge olduğunu belirten Arslan, bu şehirde yaşanan sosyolojik ve ekonomik değişimleri yansıtarak, “Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl önemli bir merkez oluşturduğunu vurguladı. Van’ın bu süreçteki önemini aktaran Arslan, “Yeni başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ konusundaki önemi nedeniyle Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı burada yapmamız anlamlı” şeklinde konuştu.

İŞTEN ÇIKARMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Arslan, Van Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden işten çıkarılan 800’den fazla kişinin 414 gündür eylem yaptığını hatırlatarak, HAK-İŞ’in bu süreçte işçilerin yanında olduğunu ifade etti. İşçi kıyımının durdurulması gerektiğini vurgulayan Arslan, toplantılarının amaçlarından birinin işten çıkarılan belediye çalışanlarıyla dayanışmayı göstermek olduğunu söyledi. Ayrıca İsrail’in İran’a saldırması nedeniyle, İran halkıyla dayanışmanın amaçlandığını belirtti. Arslan, toplantıyı ilk olarak Tebriz’de gerçekleştirme planlarının olduğunu, ancak saldırılar nedeniyle Van’da yapma kararı aldıklarını kaydetti.

TOPLANTIDA GÜNEMDEKİ SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Arslan, toplantıda çalışma yaşamında karşılaşılan güncel sorunların, süre gelen grevlerin, işten çıkarmaların, toplu sözleşme süreçlerindeki zorlukların, örgütlenmenin önündeki engellerin ve bu konularda önerilerin tartışılacağını ifade etti. Toplantıya katılan HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Üyeleri, basına kapalı bir şekilde devam eden bu önemli toplantıda yer aldı.