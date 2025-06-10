Mahmut Arslan, Saldırıya Tepki Gösterdi

HAK-İŞ GENEL BAŞKANINDAN ŞİDDETLE KINAMA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İsrail’in Gazze’ye yardım götüren “Madleen” gemisine yönelik saldırısına sert bir tepki gösterdi. Arslan, “Madleen gemisine uluslararası sularda yapılan saldırı, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, uluslararası sularda Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine yönelik hukuksuz müdahaleyi ve gemideki insan hakları aktivistlerinin Siyonist İsrail güçlerince alıkonulmasını kınadıklarını ifade etti.

İNSANLIK DIŞI SALDIRI

Arslan, yapılan saldırının, Siyonist İsrail’in uzun süredir Filistin halkına karşı uyguladığı sistematik zulüm ve etnik temizlik politikasının bir uzantısı olduğunu belirtti. “Sivil yerleşim alanlarının bombalanması, kadınların ve çocukların katledilmesi, gıda ve ilaç girişinin engellenmesi, hastanelerin ve okulların hedef alınması, açıkça bir savaş suçu, açıkça bir soykırımdır.” dedi. Arslan, Gazze’nin modern dünyanın gözleri önünde adeta bir toplama kampına dönüştüğünü vurguladı ve Gazze halkının aylardır abluka, bombalar, açlık ve yokluk altında yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

ULUSLARARASI COMMUNITY’nin SESSİZLİĞİ

Bebeklerin açlıktan hayatını kaybettiği, insanların enkaz altında susuzluktan öldüğü bir bölgede, Siyonist İsrail’in bir grup vicdan sahibi insanın taşıdığı yardım malzemesine bile tahammül edemediğini yineleyen Arslan, “Madleen gemisine uluslararası sularda yapılan saldırı, insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir saldırıdır.” ifadesini tekrarladı. Bu olayın 2010 yılında Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıya benzer bir durum olduğunu belirtti. Arslan, “Dünya sustukça, zulüm büyümekte ve Siyonist İsrail insanlık onurunu ayaklar altına almaya devam etmektedir.” vurgusunu yaptı.

HAK-İŞ’İN TALEPLERİ

Son olarak, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak Madleen gemisinde bulunan 12 insan hakları savunucusunun derhal serbest bırakılmasını, gemideki insani yardım malzemelerinin Gazze halkına ulaştırılmasını ve uluslararası toplum ile kuruluşların bu vahşete ‘dur’ demesini istediklerini ifade etti. Arslan, “Mazlum Filistin halkının haklı davasında yanlarında olduğumuzu ve başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.” şeklinde bilgi verdi.