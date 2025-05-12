Mahmut Arslan, Terörsüz Türkiye’yi destekliyoruz

HAK-İŞ’İN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, terör sorununa karşı yürütülen mücadelede sağlanan ilerlemeleri desteklediklerini belirtti. “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemli bir konu olduğunu ifade eden Arslan, bu sürecin başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu. Türkiye’nin güvenliği ve huzuru açısından gelinen aşamanın sevindirici olduğunu vurgulayan Arslan, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak bu ideali bir kez daha yinelediklerini söyledi.

TOPLUMSAL BARIŞA OLAN İNANÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde şekillenen sürecin, toplumda geniş bir destek bulduğunu aktaran Arslan, bu durumun ülkenin birlik ve beraberliğine katkıda bulunacağına inandığını belirtti. Sürecin yoğun çabalar sonucunda geldiği noktaya dikkat çeken Arslan, bazı dış odakların bu ilerlemeyi sekteye uğratma çabasına karşı tüm kesimlerin sağduyulu ve dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

ÜLKENİN BEKASI İÇİN MÜCADELE

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, terör girişimlerine karşı durmaya devam edeceklerini ifade eden Arslan, barış ve kardeşlik temelindeki mücadelelerinin sürdüğünü aktardı. “Terörden tamamen arınmış bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğimize olan inancımız tamdır” diyen Arslan, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise şükranla andıklarını ifade etti. Ayrıca, güvenlik güçlerine minnettar olduklarını belirten Arslan, Türkiye’nin huzuru ve barışı için yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini vurguladı. “Terörsüz Türkiye” hedefine bir adım daha yaklaştıklarını ve bu sürecin başarıyla tamamlanmasını umduklarını da sözlerine ekledi.