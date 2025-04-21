Mahmut Faruk Doğan, Birlik Çağrısında Bulundu

BİRLİKTE HAREKET ÇAĞRISI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, tüm sendikaları bir araya gelmeye davet etti. “Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen’in etrafında toplanalım. Taleplerinizi bize iletin. Bu noktada atacağınız her adımda kapımız size sonuna kadar açık” diyen Doğan, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Konya şubeleri tarafından düzenlenen 8’inci Dönem Toplu Sözleşme ve Yerel Saha Sorunları Çalıştayı’na katıldı. Doğan, bu toplantıda sağlık ve sosyal hizmet alanındaki sendikalara yaklaşan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair önemli mesajlar verdi. Sağlık-Sen’in 275 bini aşan üye sayısıyla 17 yıldır yetkili sendika olduğuna dikkat çeken Doğan, sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarının birlikte artırılması gerektiğini belirtti.

HEKİMLERE VE SOSYAL HİZMET UZMANLARINA VURGU

“Kendi ideolojimizi ve görüşlerimizi bir kenara bırakalım. Hekimin, hemşirenin, ebenin, tıbbi sekreterin, 112 çalışanının, sosyal hizmet uzmanının ekonomik ve özlük haklarını birlikte artıralım” ifadeleriyle tüm sağlık çalışanlarını birlik olmaya çağırdı. Doğan, Sağlık-Sen’in her Toplu Sözleşmeden başarıyla çıktığını vurguladı ve talepleri iletmeye yönelik açık kapısını yineledi.