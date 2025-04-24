Mahmut Gürcan, fırsatçılara izin vermeyecek

DEPREM SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, deprem sonrası emlak sektöründeki gelişmelerin vatandaşlar aleyhine olabilecek durumlarını yakından takip ettiklerini duyurdu. Bakan Yardımcısı, sosyal medya hesabından, “Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

FIRSATÇILIĞA GÖZ YUMULMAYACAK

Fırsatçılığa karşı kararlı olduklarını belirten Gürcan, “Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir” dedi. Ayrıca, depremin ardından vatandaşların zor durumu üzerinden fayda sağlamaya çalışan fırsatçılara geçit verilmeyeceğini vurguladı.

HUKUKİ YAPTIRIMLAR HIZLA UYGULANACAK

Gürcan, “Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmektedir. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu.