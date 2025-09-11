Mahmut Hiçyılmaz Beraat Etti, KTO

YARGITAY KARARI SONRASI BERAAAT

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin beraat kararını geri almasının ardından yeniden yargılanan Kayseri Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat etti. Duruşmaya Mahmut Hiçyılmaz ve avukatı katıldı.

TANIK İFADESİ DEĞİŞTİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.F.B, daha önce emniyetteki ifadesini hatırlamadığını ifade etti. Ö.F.B, “Mahmut Hiçyılmaz ileri derecede FETÖ’cüdür. Örgütün desteği ile oda başkanı seçildi” yönündeki eski sözlerinin hatırlanmadığını belirtti. Duruşma savcısı, önceki celsedeki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan ceza almasını talep etti.

SEÇİM İDDİALARI YALANLANDI

Duruşma sırasında Mahmut Hiçyılmaz, 2013 yılında yapılan oda başkanlığı seçiminde, terör örgütü bağlantılı olan ve kapatılan Genç Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (GESİAD) Kayseri Şubesi yönetimiyle desteklendiği iddialarının doğru olmadığını dile getirdi. Ayrıca, kendisinin oluşturulan örgütsel referanslarla KTO’ya aday gösterildiği ve yönetimde örgüt üyelerine yer verdiği suçlamalarını da reddetti. Hiçyılmaz, 17-25 Aralık sürecinden sonra odada paralel yapı oluşturmuş olan örgüt üyelerinin istifası için mücadele ettiğini belirtti.

BERAAT TALEBİ VE KARAR

Örgüt üyeliği suçlamalarını kesin bir dille yalanlayan Mahmut Hiçyılmaz, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı oda üyelerine çağrıda bulunarak kent meydanında ilk toplananlardan biri olduklarını söyledi. Bunun ardından mahkeme heyeti, sanığın beraat kararı verdi.