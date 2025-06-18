Mahmut Kilo Vererek Sağlıklı Yaşamakta

MAHMUT BALOĞLU’NUN KILO VERME HIKAYESI

Lise öğrencisi Mahmut Baloğlu, 6 ay önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi’ne başvurdu. Çocukluğundan beri kilolu olan Baloğlu, bu süreçte 30 kilo kaybederek 163 kilodan 133 kiloya düştü. Mahmut, “Yanlış beslendiğim için çok kilo aldım. Hareket etmemekten dolayı kilo aldım. Fast food tarzı, abur cubur tarzı paketli yiyeceklerle besleniyordum. Kilo vermeye ise yaşam kalitem düştüğü için, oturmakta kalkmakta zorluk çektiğim için karar verdim. Dış etkenler de vardı, yaşıtlarım dolayısıyla zorbalanıyordum. O yüzden bunlar kilo verme kararımda bana yardımcı oldu, etken oldu. Ailem bu süreçte yanımda oldu. Benimle birlikte diyet yaptılar. Kilo verdiğim için şimdi hareketim biraz daha arttı, yeme alışkanlıklarım değişti. Zayıflamadan önce pek sevmezdim sebze tüketmeyi. Ama mecbur zayıflamak istediğim için yiyorum. İdeal boy kilo endeksimin olduğu kiloma düşmek isterim. Psikolojik olarak zorlanmıştım; ancak daha da kilo vermek istiyorum. 163 kiloyken biraz yürümek zor geliyordu. Şimdi ise daha fazla yürüyüş yapabiliyorum. Kilo vermek çok güzel bir şey. Benim gibi kilo problemi olan yaşıtlarımın da bir an önce bu kararı almalarını isterim” diye belirtti.

OBEZİTENİN ARTAN TEHDİDİ

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Boyraz, gelişmekte olan ülkeler ve bazı gelişmiş ülkelerde paketli yiyeceklere kolay ulaşım ile hareketsiz yaşamın obeziteyi artırdığını dile getirerek, “Özellikle gıdaya çabuk ulaşım, kötü gıdalarla beslenmek, kalorisi yüksek gıdalarla beslenmek ve hareketsiz yaşam maalesef çocuklarda obeziteyi artırmış durumda. Bizim ülkemizde okul çağı çocuklarından 5 çocuktan 1’i fazla kilolu, obeziteye yakın. Yaklaşık 8-10 çocuktan 1’i de obezite tanısı alıyor” dedi.

SAĞLIKLI BESLENME VE SPORUN ÖNEMİ

Prof. Dr. Boyraz, obezitenin yüksek oranda dışarıdan gereksiz kalori alımı ile başladığını belirterek, “Genetik obeziteler de var ama bunlar daha çok küçük yaşlarda ortaya çıkan, çok nadir bir grup. Bizim ilgilendiğimiz kısım daha çok bu hareketsiz yaşam ve özellikle gereksiz kalori alımıyla ilgili olan obezite. İlk hedefimiz, sağlıklı beslenme ve spor. Burada önemli olan, kötü gıdalar, kötü karbonhidrat dediğimiz basit karbonhidratlar, şekerli yiyecekler, özellikle atıştırmalıklar, abur cubur, katkı maddesi olan gıdalar, paketli gıdalar bunları engellemek. İkinci hedefimiz ise çocukları hareketli bir spora özendirmek. Sürekli tablet, telefon bağımlısı olup evde hareketsiz bir yaşam ve sürekli yenilen atıştırmalıklar maalesef obeziteyi giderek artırmakta. Biz öncelikle bunları engellemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ÇOCUKLUK OBEZİTESİNİN SONUÇLARI

Bazı durumlarda cerrahi operasyonların son çare olarak yapılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Boyraz, “Biz evdeki beslenmelere de bakıyoruz. Anne-baba obez olunca demek ki evde bir yanlış beslenme var. Zaten annesi babası obez olan çocukların yüzde 80’ini obez olarak görüyoruz. Aile, özellikle sağlıklı beslenmeyi ve hareketli yaşam tarzını çocukları özendirmeli. Mutlaka çocuklar bir spor aktivitesi yapmalı. Evde yemekler karbonhidrat ağırlıklı değil de daha çok sağlıklı ev yemekleri dediğimiz, bizim tencere yemekleri diye bahsettiğimiz yemekler olmalı. Akşam 6-7’den sonra hiçbir şey yenilmemesi, kahvaltının atlanmaması gerekiyor. Ailelere burada çok iş düşüyor. Öncelikle kendi beslenmelerini düzgün yapmalı ki çocuk onları örnek alsın. Çocukluk obezitesi, erişkinliğe sirayet ediyor ve 33 tane farklı hastalığa neden oluyor. Obezite aslında buzdağının görünen kısmı. Obezite olan çocuklarda, çocuğun ileriki yaşlarda böbrek sorunları, karaciğer sorunları, kalp sorunları, damar yağlanması gibi hastalıklara yakalanmaması için bizim obeziteyi olmadan önlememiz gerekir” dedi.