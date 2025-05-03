Mahmut Orhan, Bursaspor’a Destek Verdi

ÜNLÜ DJ MAHMUT ORHAN’DAN BURSASPOR’A DESTEK KONSERİ

Bursalı tanınmış DJ Mahmut Orhan, Bursaspor’a destek olmak amacıyla memleketinde özel bir konser düzenledi. Konser, hem hayranlarını hem de yeşil-beyazlı taraftarları bir araya getiren keyifli bir etkinlik oldu. Mahmut Orhan, Bursaspor’un yeni sezon formasını giyerek sahne aldı ve etkinliğin atmosferini renklendirdi.

KONSERDE YENİ FORMALAR VE MASKOT TANITILDI

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleştirilen konserin tüm geliri Bursaspor’a aktarılacak. Etkinlik sırasında kulübün yeni sezon formaları tanıtılırken, Bursaspor’un yeni maskotu ‘Majid’ da ilk kez taraftarlarla buluştu. Binlerce müzikseverin katıldığı bu konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.