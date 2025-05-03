Mahmut Orhan, Bursaspor’u Destekledi Konserle

MAHMUT ORHAN’DAN DESTEK KONSERİ

Dünya genelinde tanınan Türk DJ Mahmut Orhan, memleketi Bursa’da Bursaspor’a destek vermek amacıyla konser düzenliyor. Bu özel etkinlikte, Bursaspor’un yeni sezon formasını giyen Orhan, hem müzik dinleyicilerini hem de yeşil-beyazlı taraftarları bir araya getiriyor.

ETKİNLİK DETAYLARI

Mahmut Orhan’ın özel konseri Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleşiyor. Konserin tüm geliri Bursaspor’a aktarılırken, bu anlamlı gecede Mahmut Orhan sahneye Bursaspor’un yeni sezon formasıyla çıkıyor. Aynı zamanda kulübün yeni forma tedarikçisi New Balance tarafından hazırlanan formalar tanıtılıyor. Ayrıca, Bursaspor’un yeni maskotu ‘Majid’ ilk kez taraftarla buluşma fırsatı buluyor.

BURSA HALKINDAN TAM NOT

Konser alanında binlerce kişi eğlenirken, Mahmut Orhan’ın performansı Bursalılar tarafından büyük beğeni topluyor. Müzikseverler, bu anlamlı etkinlikte hem eğlencenin tadını çıkarıyor hem de Bursaspor’a destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.