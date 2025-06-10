Mahmut Şahin, Tüketicileri Uyardı: Güvenli Alışveriş Öneri

TÜKETİCİLERİN MAĞDURİYET RİSKİ

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya üzerinden ziynet eşyası alımlarında mağduriyet yaşanabileceğini söylüyor. Şahin, tanıdıkları kuyumcudan alışveriş yapmalarını öneriyor. Düğün sezonunun başlangıcıyla kuyumculuk sektöründe hareketliliğin arttığını ifade eden Şahin, yaz dönemindeki artan düğünlerin ziynet eşyasına olan talebi yükselttiğini belirtiyor. Bununla birlikte bazı kişilerin sosyal medyada bu durumu fırsata dönüştürdüğünü dile getiriyor. Şahin, Türkiye’de uzaktan satış yönteminin altyapısının henüz yeterince sağlamlaşmadığını vurguluyor. “Düğün sezonuna giriyoruz, yaz tatili başlıyor. Herkes düğün yapacak ve hediyeler, takılar alınacak. Bu esnada tabii ki fiyatlar da çok yükseldiği için ufak rakamlara dikkat etmeye başladık. Bu durumu yüzde 2’lik, 3’lük indirimler cazip kılıyor.” diyor.

Şahin, sosyal medyadaki bazı paylaşımların süslü cümlelerle tüketiciyi kandırmaya yönelik olduğunu anlatıyor. Uzaktan satışta altın veya takı alırken gramajla oynama yapılabileceğini belirtiyor; “Ödediğiniz rakamın altında bir gramaj gönderebilirler ya da ayarı ile oynayabilirler. Daha düşük ayar gönderirler. Bunu tespit etme şansınız yok.” diyor. Ayrıca, bileziklerin veya takıların içine altın olmayan, çelik ya da demir gibi malzemelerin eklenerek ağırlık ve fiyat artırılabileceğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu risklerden kaçınılması gerektiğini vurguluyor. “Bildiklerimiz yerlerden ve belgeleyerek almak lazım çünkü buradaki hileleri sarraflar bile çözemiyor. Uzaktan altın almak çok mantıklı değil.” şeklinde konuşuyor.

Uzaktan alışveriş yapılacaksa tüketicilerin kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini belirten Şahin, şu noktaları ifade ediyor: “Elimizde belge yok fakat kandırıldık. Hakem heyetine gelseniz bile tüketici hakem heyeti olarak biz yardımcı olamayız. Niye? Çünkü belge yok. Nereden aldın? Hadi inkar etti. Ödemeyi nasıl yaptın? Elden asla ödeme yapılmamalı. Burada ya faturasını almalıyız ya da kart üzerinden ödeme yapmalıyız ki bunu ispatlayabilelim.” Şahin, kimliği ve adresi belli, muhatap olabilecek ve sorun çıktığında çözebilecek firmalardan alışveriş yapılmasını tavsiye ediyor. “İllaki uzaktan alışveriş yapacaksak altını kurumsal, bilinen firmalardan almalıyız.” sözleriyle ekliyor.