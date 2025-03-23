Mahmut Sami Özcan’ın Ciltçilik Aşkı Devam Ediyor

MAHMUT SAMİ ÖZCAN’IN MÜCELLİTLİK HİKAYESİ

Konya’da 70 yaşındaki Mahmut Sami Özcan, çocuk yaşta babasının yanında başladığı ciltçilik mesleğini sürdürüyor. Özcan, babasının izinden giderek yaptığı mücellitliği yıllarını adadığı bir sanat olarak değil, tamamen bir gönül işi olarak tanımlıyor. Yarım asrı aşan bir süredir emek verdiği bu mesleği yaşatmak için sürekli çaba gösteriyor. Özcan, çocuk yaşta başladığı bu sanatı hayatı boyunca sürdürmeyi planladığını ifade ediyor. Kur’an-ı Kerim ciltleme işini yalnızca bir zanaat olarak değil, aynı zamanda bir gönül borcu olarak gördüğünü belirtiyor.

KUR’AN-I KERİM İÇİN GÖSTERİLEN ÇABA

Kur’an-ı Kerim’in ciltsiz kalmaması adına sürekli çaba harcadığını söyleyen Mahmut Sami Özcan, bu işte alttan gelen bir neslin bulunmadığını vurguluyor. Geleneksel ciltçiliği devredecek ahlaklı ve bu işe gönül vermiş bir genç arayışı içerisinde olduğunu aktarıyor. 1969 yılında rahmetli babasıyla birlikte bu işe başladığını dile getiren Özcan, “35-40 sene matbaacılık yaptım. Babam ciltçilik yaptı. Babam rahmetli olunca, biraderim ciltçiliği devam ettirsin diye rica ettim. O da kabul etti. Ancak zamanla ben bu işi yürütmeye başladım” diyor. Kur’an-ı Kerim ile olan bağı sayesinde bu işe olan sevgisini artırdığını ifade ediyor.

KULLANDIĞI MALZEME VE GELECEK NESİL

Cilt yaparken kullandığı malzeme ile ilgili bilgiler veren Özcan, “Biz suni deri, yani termo deri denilen deri kullanıyoruz. Kağıt olanı tercih etmiyoruz” şeklinde konuşuyor. Ciltçilik mesleğinde alttan gelen gençlerin eksik olduğunu dile getiren Özcan, “Bu işe biraz sıcak bakmalarını istiyorum. İstediğim, bu işi yapabilecek birisini bulmak” diyor. Özcan, sağlığı elverdiği sürece ciltçilik yapmaya devam edeceğini ve bu mesleği sürdürebilecek bir gencin yetişmesini istediğini belirtiyor. Özel bir bireyin bu mesleğe yönelmesini ve Kur’an-ı Kerim’le ilgisini önemsediklerini ifade ediyor.