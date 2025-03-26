Mahmut Tanal: CHP’li Şanlıurfa Milletvekili Kimdir?

MAHMUT TANAL’IN HUKUK VE SİYASET KARİYERİ

Mahmut Tanal, uzun yıllara dayanan hukuk ve siyaset geçmişiyle dikkat çeker. Siyasi kariyerine İstanbul Milletvekili olarak başlayan Tanal, 2023 seçimlerinde Şanlıurfa Milletvekili olarak yoluna devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

DOĞUMU VE EĞİTİMİ

Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961 tarihinde Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak kariyerine başlamıştır. Siyaset alanında bilgilerini geliştirmek amacıyla Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu programlarına katılarak sertifikalar almıştır.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAKİ ROLÜ

Tanal’ın aktif olduğu sivil toplum kuruluşları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği yer almaktadır. Bu kuruluşlardaki üyelikleri, onun toplumsal konulara duyduğu hassasiyeti göstermektedir.

SEÇİM DÖNEMLERİ VE GÖREVLERİ

2025 yılı itibarıyla 64 yaşında olan Tanal, siyasi kariyerine CHP’de başlamış ve 2011 yılından beri 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştır. 2023 seçimlerinde Şanlıurfa Milletvekili seçilmiştir. TBMM’de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Tanal, orta düzeyde Almanca bilmektedir ve bekâr, iki çocuk babasıdır.