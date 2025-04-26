Mahmut Tanal, Öğrencilere Destek Verdi

MAHMUT TANAL’IN DESTEK GÖSTERİSİ

Son günlerde tekrar eden söylemleri ve protestolara verdiği destekle dikkat çeken Mahmut Tanal, Yüksel Caddesi’ndeki eyleme katılarak öğrencilere destek verdi. CHP’li Tanal, sosyal medya üzerinden “Hak ihlali nedeniyle Yüksel Caddesi’nde, İnsan Hakları Anıtı önündeyim” paylaşımını yaparak öğrencilere katıldı.

ÖĞRENCİLERE DESTEK OLDU

Bir süre sonra öğrencilerin eyleme son vermesini isteyen Tanal, kendisinin oturma eylemine devam edeceğini duyurdu. Eylem sırasında polis ekiplerinin müdahalesi gerçekleşince, Tanal ile bir polis memuru arasında kısa bir arbede oluştu. Bu sırada polis memuru dengesini kaybedip yere düşünce, Tanal memuru kaldırmaya çalıştı ve “Özür dilerim” dedi. Ancak söz konusu polis, Tanal’ın özrünü kabul etmedi.