Mahmut Tanal, Öğrencilerle Buluştu

CHP’NİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞMASI

Chp Parti Meclisi Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir’de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Tanal, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü’nün Balçova’daki etkinliğine katıldı ve Buca’da partisi tarafından düzenlenen öğrenci buluşmasında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Buca’da Hasanağa Bahçesi’nde yapılan etkinlikte DEÜ öğrencileriyle bir araya gelen Tanal, ülkedeki sorunların CHP iktidarında düzeltileceğini belirterek “İktidar değişmeden sorunlar çözülmez. Halkın önünde hiçbir güç duramaz. Halk getirdiği gibi götürür” dedi.

ÜNİVERSİTELERDEKİ BASKLARDAN BAHSETTİ

Tanal, “Üniversitede TOMA’nın ne işi var?” diyerek sözlerine devam etti ve şunları ekledi: “Üniversitelerde baskı olmaz. Üniversitelerde özgürlük olur. Özgürlüğün olmadığı bir ortamda bilim olmaz. Özgürlüğün olmadığı bir yerde insanlar baskı ile korkuyla eğitim yapamaz. Üniversitelerin özerkliği şarttır. Üniversite rektörünün, üniversite öğretim üyelerinin ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla seçilmesi lazım.” TOMA’ların üniversitelere girmemesi gerektiğini vurgulayan Tanal, “TOMA Türkiye’de bir sektör değildi. AKP iktidarıyla TOMA Türkiye’de bir sektör haline geldi” diyerek halkından korkan bir iktidarın var olamayacağını söyledi.

SİYASETTEKİ HAK İHLALLERİNE DEĞİNDİ

Sırrı Süreyya Önder’in AKM’de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajının okunmasını da eleştiren Tanal, bunun hazırlayıcısının AKP iktidarı olduğunu ifade etti. “Bu kadar açık ve net. AKP gibi düşünmeyen, AKP’ye karşı olan herkesi terörist ilan eden bir zihniyet gidip görüşüyor” dedi. Ayrıca, kişisel özgürlüklerin kısıtlandığını belirterek, “İnsanın din seçme özgürlüğü ancak 18 yaşından sonra var. Tabii ki yoksul bir ailenin çocuğu olarak ben de devletimi arıyorum. Benim devletim bana üç öğün sıcak yemek veriyordu. Bugün bir öğün yemek dahi veremeyen bir iktidar ile karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

LIYAKAT VE EĞİTİM KALİTESİ ÜZERİNE YORUMLAR

Tanal, liyakatın önemine dikkat çekti ve eğitimdeki kalitenin düştüğünü vurguladı. Anayasa’nın gerekliliğini hatırlatarak, “İşi ehline verin” denildiğini ifade etti. “Eğitimde kalite düşüyor. Yargıda kalite düşüyor” dedi. Sorunun, sisteme dair olduğunu belirten Tanal, “Bu sistemin değişmesi lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin geri gelmesi lazım. Aksi takdirde hak ve özgürlükler yok olur” diyerek adalet ve demokrasi vurgusu yaptı.

EKREM İMAMOĞLU’NUN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini değerlendiren Tanal, bunun siyasi bir kumpas olduğunu söyledi. “Demek ki idare ile yargı birlikte hareket ediyor” dedi ve halkın hukuk güvenliğinin zedelendiğini ifade etti. “Türkiye seçeneksiz değil. 86 milyon insan birer Ekrem İmamoğlu’dur” diyerek birlik çağrısında bulundu.

UMUTSUZ OLUNMAMASI GEREKİYOR

Tanal, Türkiye’nin otoriter rejimlere teslim olmayacağını ifade ederek, “Atatürk bu cumhuriyeti kurarken bir otoriter rejim hedeflememişti. Bu güveninizi kaybetmeyin, umutsuz olmayın” dedi.