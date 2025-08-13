Mahmut Türkeri Cami İçin Oturakler Yaptı

GENÇ İMAM KENDİ ELLERİYLE OTURMA BANKLARI YAPTI

Adıyaman’ın Gerger ilçesine ait Güngörmüş Köyü’nde görevde olan genç imam Mahmut Türkeri, cami cemaati için özel bir çalışma gerçekleştirdi. Güngörmüş Köyü Camii’ne gelen cemaatin ve çocukların ibadet sonrası daha rahat zaman geçirmesi için imam Mahmut Türkeri, kendi kaynaklarıyla temin ettiği tahtaları kullanarak cami bahçesine oturaklar tasarladı. Usta bir marangoz titizliğiyle hazırlanan bu oturaklar, hem gölgeli alanlarda hem de cami bahçesinin farklı noktalarında yer aldı.

CAMİ BAHÇESİ HAREKETLENECEK

Mahmut Türkeri, bu çalışmanın amacını şu sözlerle ifade etti: “Cami sadece ibadet edilen bir yer değil, aynı zamanda insanların bir araya gelip sohbet ettiği, kaynaştığı bir mekandır. Cemaatimizin ve özellikle çocukların cami bahçesinde keyifle vakit geçirebilmesi için böyle bir adım attım.” Köy halkı ve cami cemaati, genç imamın bu anlamlı girişimini büyük bir takdirle karşıladı. Özellikle yaz aylarında cami bahçesinin daha fazla kullanacağını belirten vatandaşlar, “Mahmut hocamızın bu çabası bizleri çok mutlu etti. Kendi imkanlarıyla böyle güzel bir iş yapması gerçekten takdire şayan” diyerek duydukları memnuniyeti ifade etti.