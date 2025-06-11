Mahmut Uslu, Ali Koç’u eleştirdi

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYINDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Başkan adayı Mahmut Uslu, gündeme dair yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici açıklamalara yer verdi. Ekol Sports’a verdiği röportajda, mevcut başkan Ali Koç’u sert bir üslupla eleştirdi.

BU KULÜBÜN TEMELİ FENERBAHÇE’DİR

Mahmut Uslu, “Burası Koç Spor Kulübü değil, Fenerbahçe Spor Kulübü.” diyerek, Fenerbahçe’nin gerçek kimliğine vurgu yaptı. Ali Koç’un “yalan makinesini patlatır” ifadelerine yanıt verirken ise, “Benim sabrımı taşırmasın. Konuşursam ağır konuşurum. O beni tanır. Kimin kimi patlatacağını o zaman görürüz.” sözlerini kullandı. Uslu’nun bu açıklamaları, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

OLAĞANÜSTÜ KONGREDE BAŞKAN ADAYI OLACAK

Mahmut Uslu, eğer olağanüstü kongreye gidilmesi durumu söz konusu olursa, Fenerbahçe’ye başkan adayı olduğunu net bir şekilde açıkladı. Bu durum, camiada farklı tartışmalara yol açma ihtimalini de beraberinde getiriyor.