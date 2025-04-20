Mahmut Uslu, Ali Koç’u eleştirdi

MAHMUT USLU’DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım döneminde yönetimde bulunan Mahmut Uslu, Kayserispor ile oynanan maçın ardından Kale Arkası’nda açıklamalarda bulundu. Uslu, başkan Ali Koç ve yönetimini sert bir dille eleştirerek, durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ISTİFA ÇAĞRISI

Uslu, takımın 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kaybettiği bu karşılaşmanın ardından, “Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir” diyerek Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Mahmut Uslu, sözlerine şöyle devam etti: “Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler.”