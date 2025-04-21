Mahmut Uslu, Ali Koç’u İstifaya Davet Etti

MAHMUT USLU’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Mahmut Uslu, kaybedilen puanlarının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’a istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maç sonrası, Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düştü. Bu durum, Uslu’nun açıklamalarını tetikledi.

FENERBAHÇE’NİN RUHU ZEDELENİYOR

Kale Arkası YouTube kanalında konuşan Uslu, “Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı.