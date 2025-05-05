Mahmut Uslu, Başkan Adayı Olabilir

ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Beyaz TV’de katıldığı canlı yayında dikkat çekici ifadelere yer verdi. Uslu, Fenerbahçe’ye başkan adayı olabileceğinin sinyalini vererek mevcut yönetimin değişmesi gerektiğini vurguladı.

ALİ KOÇ İÇİN GİTME VAKTİ GELDİ

Uslu, programda yaptığı açıklamalarda, “Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç’un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada.” diye konuştu.

KULÜP ASLA SAHİPSİZ KALMAYACAK

Başkanlık adaylığına dair sinyaller veren Mahmut Uslu, “Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz.” ifadelerini kullandı.