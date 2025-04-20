Mahmut Uslu, Yönetim İstifaya Çağırdı

MAHMUT USLU’DAN KOÇ’A İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yönetiminde görev almış olan sarı-lacivertlilerin eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, Kayserispor ile oynanan maçın ardından Kale Arkası’nda bazı açıklamalarda bulundu. Bu karşılaşmanın ardından takımın şampiyonluk hedefinde önemli kayıplar yaşandığını belirten Uslu, başkan Ali Koç ve yönetimini topa tuttu. 3-3 berabere kaldıkları bu maç sonrasında, “Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir” diyerek Koç ve yönetimini istifaya çağırdı.

KULÜBÜN RUHUNU BİTİRDİLER

Mahmut Uslu, Fenerbahçe taraftarlarının bu durumdan büyük ölçüde etkilendiğini vurgulayarak, “Kimse Fenerbahçe taraftarını bu kadar üzemez. Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler” şeklinde ifade ederek durumu eleştirdi. Uslu’nun açıklamaları, Fenerbahçe camiasında tartışmalara yol açabilir.