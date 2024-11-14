“Mahruki İçin Yakalama Kararı Çıktı”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Mahruki hakkında bir gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, önceki gün akşam saatlerinde Mahruki’nin ikametgahına giderek kendisini evde bulamadı. Bunun sonucunda Mahruki için yakalama kararı çıkarıldı.

MAHRUKİ’YE SOSYAL MEDYADAN CEVAP

Evine gittiğini öğrenen Mahruki, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. “Değerli dostlar, bu akşam bir kebapçıda arkadaşlarımla yemek yiyoruz. Evime sivil kıyafetli 7-8 polis gelip beni almaya geldiklerini söylemişler. Şimdi restorandan çıkıp eve gidiyorum. Bilginiz olsun, lütfen süreci takip edin” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Mahruki’nin evine dönmediği ve Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) eleştiren bir paylaşımı sebebiyle soruşturma başlatıldığı iddia edildi.