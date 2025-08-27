Mahsun Akyıldız Suya Girdi, Boğuldu

DİCLE BARAJ GÖLÜ’NDE BOĞULMA OLAYI

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 32 yaşındaki Mahsun Akyıldız, sıcak havanın etkisiyle girdiği Dicle Baraj Gölü’nde maalesef boğuluyor. Olay sabah saatlerinde gerçekleşiyor. Mahsun Akyıldız, piknik yaptığı sırada aşırı sıcaklar yüzünden suya girmeye karar veriyor.

KURTARMA ÇABALARI YETERSİZ KALIYOR

Bir süre sonra Akyıldız gözden kayboluyor. Çevredeki insanlar hemen yardım ederek Akyıldız’ı sudan çıkarıyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyıldız’a müdahale ediyor. Ancak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akyıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Akyıldız’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılıyor.