Mahsun Kırmızıgül, Acı Kayıplar Yaşadı

ÜNLÜ ŞARKICI MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN ACI KAYIPLARI

Ünlü sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son dönemlerde yaşadığı acı olaylarla sarsıldı. 99 yaşındaki annesi Faike Arık, 6 Aralık 2024’te hayatını kaybetti. Bu kaybın ardından kısa bir süre içinde, üvey annesi Zühre Bazencir de vefat etti. Kırmızıgül, bu acı kayıplarının ardından sosyal medya üzerinden “İçim yanıyor” diyerek hissettiği derin üzüntüyü paylaştı. Ancak kayıplar bu kadarla sınırlı kalmadı. Usta sanatçı Edip Akbayram’ın ardından çok yakın bir dostu olan Serşat Erbilgin’in ölüm haberiyle tekrar derin bir üzüntü içine girdi.

STRESİN ETKİLERİ SAĞLIĞINI ETKİLEDİ

Bu yoğun stres ve duygusal yıkım, Kırmızıgül’ü geçtiğimiz günlerde kalp çarpıntısı şikayetiyle İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya yönlendirdi. Özellikle şarkıcı Volkan Konak’ın sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, Kırmızıgül’ün yaşadığı rahatsızlığı ciddiye almasına sebep oldu. Alınan bilgilere göre, kardiyoloji bölümünde gerçekleştirilen tetkiklerin ardından Kırmızıgül’ün sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir sorunun bulunmadığı bildirildi. Hastane çıkışında sağlık çalışanlarının hatıra fotoğrafı istemesi, Kırmızıgül tarafından geri çevrilmedi.

MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN DİNLENME PLANI

Son dönemlerde yaşadığı acıları ve kayıplarıyla gündemde kalmaya devam eden Mahsun Kırmızıgül’ün, bir süre dinlenerek moral bulmaya çalışacağı öğrenildi. Yaşadığı zorlu dönem sonrası, zihninde ve bedeninde bir iyileşme süreci başlatmayı planlıyor.