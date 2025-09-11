Mahsun Kırmızıgül, Medya Hakkında Şikayet Etti

MEDYA SEKTÖRÜNE TEPKİ

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, medya sektörünün vefasızlığına dikkat çekmek amacıyla X hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mesajında “Haber bültenleri..Sözüm size…” diyerek başladığı ifadesinde, sanatçıların eserlerine, konserlerine ve emeklerine yeterince değer verilmediğini belirtti. “Yaşarken görmezden geliyorlar. Ne acıdır ki, sanatçılar öldüğünde hatırlıyorlar.” diyerek durumu eleştiren Kırmızıgül, kaybettikleri sanatçılara örnekler vererek bunun ne kadar üzücü bir tablo olduğunu vurguladı.

GEÇMİŞTEKİ GAZETECİLERİN DEĞERİ

Kırmızıgül açıklamasında, “Oysa sanatçı, halkı için üretir. Alın teriyle, emeğiyle değer katar.” diyerek sanatçıların toplum için önemini dile getirdi. Ancak günümüzde birçok haber kanalının, sanatçının sesine yer vermediğini, bunun yerine topluma zarar veren ve çıkar elde eden insanları öne çıkardığını belirtti. Kırmızıgül, geçmişte Mehmet Ali Birand, Ali Kırca ve Uğur Dündar gibi gerçek gazetecilerin bulunduğunu, bu isimlerin sanatçıların ve emeklerinin kıymetini bildiklerini ifade etti. Medya sektöründeki değişimi eleştirdiği ifadeleriyle bu konuda ne denli haksızlığa uğradıklarını anlattı.

SON SÖZLERİ

Kırmızıgül, yaşadığı bu duruma dair son sözlerini de belirtti. “Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz!” diyerek, kendileriyle ilgilenen ve emeğine saygı duyan medya kuruluşlarına katılacağını açıkladı. Ayrıca, “Bir gün başıma bir şey gelirse ya da bu dünyadan göçersem, sakın haberimi yapmayın! Cenazeme gelmeyin!” sözleriyle medya sektöründe yaşanan vefasızlık karşısındaki sinirini dile getirdi. “Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmediğinde, öldükten sonra söylenen sözlerin hiç bir anlamı yoktur.” diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı.