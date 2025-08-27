MÜZİK DÜNYASINDA YENİDEN BULUŞMA

Geçtiğimiz hafta Çeşme’de yaklaşık çeyrek asır süren küsme döneminin ardından Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan bir araya geldi. Yıllar sonra bir masada oturarak dostluklarını tazeleyen bu üçlünün kahvaltı buluşması geniş yankı buldu. Mahsun Kırmızıgül, bu buluşmanın arka planını ilk kez açıkladı ve “En çok Özcan’ı konuştuk, biraz ona üzülüyoruz. İstanbul’a geldiğinde ailesine kol kanat germişti, aslında iki tarafın da suskun kalması gerekirdi.” dedi.

GEÇMİŞİ ANMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Kırmızıgül, buluşmanın sebebinin yeni bir proje hazırlığından çok, eski günleri anmak olduğunu aktardı. “Bizimki sadece geçmişi yad etmekti, şimdilik yeni bir proje planımız yok” ifadelerini kullandı. 1990’lı yıllarda Prestij Müzik çatısı altında yükselişe geçen bu üç sanatçı, şirketin iflasından sonra farklı yollar izlemeye başladı. Kırmızıgül ve Alişan arasında sert tartışmalar yaşanmış olsa da, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı sonrası ilişkilerin yeniden yumuşamasıyla dostluk bağları yeniden tesis edilmeye başlandı.