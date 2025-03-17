Mahsun Kırmızıgül’ün Acı Dolusu Ziyareti

SON GÜNLERDE YAŞANAN ACI KAYIPLAR

Geçtiğimiz yıl annesi Faike Arık’ı kaybeden Mahsun Kırmızıgül, son günlerde üvey annesi Zühre Bazencir’in vefatıyla bir kez daha derin bir üzüntü yaşadı. Yurt dışında olduğu için üvey annesinin cenazesine katılamayan Kırmızıgül, Türkiye’ye döner dönmez Bingöl’e gitmek için yola çıktı. Zühre Bazencir’in mezarını ziyaret eden sanatçı, gözyaşlarına hakim olamadı.

DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Mahsun Kırmızıgül, o anları sosyal medya hesabı üzerinden ‘Annem Annem’ adlı şarkı eşliğinde paylaştı. “Türkiye’ye döner dönmez ilk durağım Bingöl oldu. Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu. Orada, rahmetli amcamın eşiyle, ailemizin en büyüğüyle ve kız kardeşlerimle uzun uzun dertleştik, geçmişi yâd ettik” dedi.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ VE DERİN HİSSETTİKLER

Üvey annesinin ardından Kırmızıgül, 6 Aralık 2024’te kaybettiği annesi Faike Arık’ın mezarını ziyaret etmek üzere Diyarbakır’a hareket etti. Sanatçı, “Taziyenin ardından, sabah erkenden Diyarbakır’a doğru yola çıktım. İlk durağım, annemin (Faike Arık) mezarıydı… Onu 6 Aralık’ta kaybettim. Ama zaman denilen şey acıyı hafifletmiyor, sadece insana alıştırıyor. Mezarının başında diz çöktüm, toprağına dokundum” ifadelerini kullandı.

DUALAR VE HATIRALAR

Mahsun Kırmızıgül, duyduğu özlemi “Sanki hâlâ oradaydı… Elimi uzatsam saçlarımı okşayacak gibiydi. Dualar ettim, gözlerimi kapatıp onu hissetmeye çalıştım ama geriye sadece bir boşluk kaldı; Derin ve tarifsiz bir özlem… Hayat dediğimiz şey, esen bir rüzgâr gibi… Önemli olan, içini neyle doldurduğumuz. Bugün varız, yarın yokuz ama asıl mesele, arkamızda kırık bir kalp, pişmanlık ve hüzün bırakmadan yaşamak. Çünkü sonunda, geriye sadece dualar ve hatıralar kalıyor” sözleriyle dile getirdi. Şu an dinlenen ‘Annem Annem’ adlı eserin de annesi için bestelendiğini belirten Kırmızıgül, “Ve ben şu an bu eseri ne yazık ki sahnelerde okuyamıyorum. Uzun sürede okuyamayacağım. Okursam dağılırım, okursam iptal olurum” diyerek hislerini sonlandırdı.