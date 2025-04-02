Mahsun Kırmızıgül’ün Acılı Günleri Bitmiyor

Mahsun Kırmızıgül, yakın zaman önce annesi Faike Bezencir’i kaybetti. Bu acının üzerine, üvey annesi Zühre Bezencir’in ölüm haberiyle yıkıldı. Ardından, “ağabeyim” dediği Edip Akbayram’ın kaybı ile derin bir üzüntü yaşadı. Şimdi ise Volkan Konak’ın vefatı onu daha da zor günler geçirmeye itiyor.

MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN DUYGUSAL ANLARI

İstanbul’da bir konser sırasında, Volkan Konak’ın şarkısını söylediği anlarda gözyaşlarına hâkim olamamıştı. Sahne aldığı mekanda duygusal anlar yaşayan Mahsun Kırmızıgül’ün gözyaşları, anbean kameralar tarafından kaydedildi. Volkan Konak’ın ölümü sonrası sosyal medya üzerinden acısını dile getiren Mahsun Kırmızıgül, “Ah Volkan ağabeyim ah… Son zamanlarda kaybettiğim sevdiklerim, yaşadığımız acı olaylar… Ne tadımız kaldı ne tuzumuz, ne baharımız ne de bayramımız… Her şey eksik, her şey yarım…” ifadelerini kullandı.

VOLKAN KONAK’IN CENAZE TÖRENİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konser sırasında kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanatçının cenaze töreni, 1 Nisan Salı günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlendi. Daha sonra memleketi Trabzon’a uğurlandı. Volkan Konak, son vasiyeti doğrultusunda Maçka Merkez Camiinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, Konakoğlu mezarlığında babasının yanına defnedilecek.