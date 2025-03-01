Mahya Geleneği Selimiye Camii’nde Devam Ediyor

SELİMİYE CAMİSİ’NDE MAHYA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Edirne’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın ‘ustalık eseri’ olarak nitelendirdiği Selimiye Camii’nde, Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte asılan “Hoş geldin on bir ayın sultanı” yazılı mahya, Yunanistan’dan da görünür hale geliyor. Mimar Sinan’ın bu şaheserinde bulunan iki minareye, halatlar ve sayısız ampul ile asılan mahya, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Osmanlı Cihan Devleti döneminde inşa edilen ve kentin en güzel konumunda yer alan Selimiye Camisi’nde devam eden restorasyon çalışmaları ile birlikte bu yıl uzun bir aradan sonra mahya asılması, vatandaşları oldukça mutlu ediyor. Yüzyıllardır süregelen Mahya geleneği, özellikle Ramazan dönemlerinde Selimiye Camisi’nin eşsiz güzelliğine ekstra bir renk katıyor. Ayrıca, Türkiye’nin önemli yapılarından biri olan Selimiye Camisi’nde asılan bu mahyanın, Yunanistan ve Bulgaristan’ın Edirne sınırına yakın köylerinde de görüldüğü aktarılıyor. Ramazan ayının 15. gününden sonra Selimiye Camisi’ne “Aile toplumun temelidir” yazısının asılacağı da ifade ediliyor.

MAHYA SANATI VE GELENEĞİ ÜZERİNE

Mahya sanatının 52 yıllık ustası Kahraman Yıldız, 450 yıllık Osmanlı Cihan Devleti mirasını sürdürdüğünü belirterek, “Kolay bir meslek değil ama ata yadigarı bir meslek. Mahyanın doğum yeri İstanbul Sultanahmet Camisi’dir. Ancak gelenek olarak Selahattin camileri, Bursa ve Selimiye Camisi’nde mahyalar asmayı sürdürüyoruz. İşimizin zorlukları var ama akşam mahya yanınca tüm yorgunluğumuz geçiyor. Mimar Sinan’ın eseri Selimiye Camisi’ne mahya asmak benim için büyük bir onur. Bugünkü koşullarda bu camiyi taçlandırıyoruz. İlk yazımız ‘Hoş geldin on bir ayın sultanı’ oldu. Edirne halkı dışında sınır ötesindeki ülkelere de Selimiye Camisi’ndeki mahya akşam olunca gözüküyor. Selimiye, zirvede bir cami olduğu için Yunanistan köylerinde de görünme olasılığı var” diye konuştu.

EŞSİZ BİR RAMAZAN EXPERİENCESİ

Edirne’den gelen vatandaş Refik Yakınlar, “Biz de Selimiye’yi ve asılan mahyayı görmeye geldik. Bu havayı hissetmek istedik. Allah Ramazan ayını tüm İslam alemi için hayırlı kılsın inşallah” dedi. Vatandaşlardan Özcan Güner, “Mahyalar, halka kısa, öz ve güzel Ramazan ile ilgili bilgiler veriyor. Bir nevi çağımızın akıllı tahtaları gibi. Dedelerimiz Ramazan’ın güzelliklerini böyle Selahattin camilerine asarak kutluyorlardı. Selimiye’nin gölgesinde yeni bir Ramazan’a merhaba demek bizlere mutluluk veriyor. Zaten Ramazan mükemmel, Selimiye de mükemmel bir yapı. Mimar Sinan’ın bu eserinin aynı zamanda Edirne’nin manevi tapusu olduğunu biliyorsunuz. Mahya da buranın bir İslam beldesi olduğunu belirterek tüm gece ışıkları ile dünyaya yansıtıyor” ifadelerini kullandı.