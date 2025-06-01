Maillerdeki ‘sürprizlere’ dikkat edin

Her gün gelen beklenmedik e-postalar, insanlar için sıkıntı verici olabiliyor. Dolandırıcıların sürekli olarak teknolojiye ayak uydurması, bireylerin gelen mesajlara daha temkinli yaklaşmasına yol açıyor. Günlük yaşamda, iş veya reklam amaçlı e-postaların arasında yer alan ‘paketiniz teslimata hazır’, ‘sepetinizdeki ürün tükeniyor’, ‘tebrikler hediye kazandınız’ gibi başlıklarla yola çıkan sahte mesajlar, kurumsal firmalar gibi görünerek insanları kandırabiliyor. Ancak, bu maillerin genellikle dolandırıcılık amacı taşıdığını unutmamak gerekiyor.

GELEN MAİLLERE DİKKAT!

Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, bu tür dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalan birçok mağdurun bulunduğunu belirtiyor. “Bunun gibi birçok mağdur bulunmaktadır. Bir kez daha buradan gereken uyarıyı yapmalıyız. Teknolojinin gelişmesinin sağladığı faydalarının yanı sıra, karanlık olan dezavantajları da mevcut. Özellikle son yıllarda teknoloji kullanılarak atılan mailler almaktayız. Binlerce kişiye ulaşan bu mesajlara kimsenin kanmaması gerekiyor. Hiçbir resmi kurum veya banka, SMS ya da mail ile kimseden banka şifresini veya hassas kimlik bilgilerini istemez. Herkesin buna çok dikkat etmesini istiyorum. Gönderilen maillerin başlığı büyük kurumsal veya resmi firmalardan gelmiş gibi görünse de, mail adresine baktığınızda aslında o kurumdan gelmediği anlaşılacaktır.” diyor.

PAZARLAMA VE DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ

Ticaret Bakanlığı ise, hızla yaptığı paylaşımlarla, Türkiye’ye kargo ya da posta yoluyla gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerinin konusu olduğunu duyurdu. Dolandırıcılar, e-posta, telefon aramaları, mesajlar ve diğer iletişim araçları kullanarak “gümrükte gönderiniz var”, “gönderiniz gümrükte takıldı”, “gönderinizin içeriğinde yasadışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır”, “kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir” gibi ifadelerle sahte ve aldatıcı bildirimler gönderiyorlar. Bu bildirilerle vatandaşlardan hesap numaraları ya da web sitesi linkleri talep edilerek para yatırmaları isteniyor.

BİLGİLERİN TAHİDİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu nedenle, vatandaşların gelen bu tarz bildirimlere ait bilgileri teyit etmeleri büyük bir önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı, sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla her türlü önlemi alma konusunda kararlılıkla ilerliyor.