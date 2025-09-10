Makak Cinsi Maymun Karantina Altında

KORUMA ALTINA ALINAN ŞEKER HATAY’DAN TARUS’A GETİRİLDİ

Hatay’da kötü muameleye maruz kaldığı gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan makak cinsi maymun, Tarsus Doğa Parkı’na getirildi. ‘Şeker’ adı verilen bu maymun, karantina bölümünde gözlem altında tutuluyor ve süreç sonunda doğa parkındaki makak ailesine katılması planlanıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Tarsus Doğa Parkı’nda Veteriner Hekimler tarafından yapılan detaylı sağlık kontrollerinde maymunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ancak ufak tefek sorunları olduğundan, bir süre karantina altında gözlem yapılacak. Görevliler maymuna ‘Şeker’ adını verirken, sağlık geçmişinin eksik olması dolayısıyla özel bakım ve beslenmeye tabi tutulmasına karar verildi. Sürecin sonunda, eğer her şey yolunda giderse, Şeker mevcut makak ailesinin bir parçası olabilecek.

ŞEKER’İN YENİ YUVASI GÜVENLİ OLACAK

Tarsus Doğa Parkı’nda görevli Veteriner Hekim Sibel Mazlum, Şeker’in koruma altına alındığını ve 8 Eylül tarihinde parka getirildiğini belirtti. Mazlum, “Maymunumuz makak cinsi, dişi ve yaklaşık 3-4 yaşında. Genel muayenesinde ciddi bir şey gözlemlenmedi. Ufak tefek sorunlar var ama bunlar en kısa sürede çözülecek. Karantina süresince gözlem yapılacak. Eğer her şey olumlu giderse, Tarsus Doğa Parkı’ndaki makak ailesine katılabilecek. Şeker cana yakın ve evcilleştirilmiş durumda. Biz adını ‘Şeker’ koyduk. Artık o bizim korumamız altında” ifadelerini kullandı.