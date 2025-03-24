Makao’nun Anavatana Dönüşünün 26. Yılı Kutlandı

MAKAO’DA ANAVATANA DÖNÜŞ KUTLAMALARI

Makao, 24 Mart tarihinde gerçekleştirilen etkinliklerle anavatanına dönüşünün 26. yılını coşkuyla kutladı. Kutlama kapsamında pazar günü 2025 Makao Uluslararası Geçit Töreni düzenlendi.

GEÇİT TÖRENİNE YOĞUN İLGİ

2025 Makao Uluslararası Geçit Töreni, geniş katılımlarla gerçekleştirildi ve yerel halk ile turistlerin ilgisini çekti. Etkinlik boyunca kültürel gösterimler ve çeşitli etkinliklerle Makao’nun zengin kültürel mirası sergilendi.

ANAVATANLA BAĞLARIN GÜÇLENMESİ

Anavatana dönüşün 26. yıl dönümü, Makao’nun gelişimi ve anavatana bağlılık açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu tür etkinlikler, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin kültürel bağlılıklarını güçlendiriyor.