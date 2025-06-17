Makarna Buğdayı, TMO Fiyatını Geçti

MAKARNALIK BUĞDAY FİYATLARINDA ARTIŞ

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında, makarnalık buğdayın tonu, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) belirlediği alım fiyatı olan 13 bin 500 liranın üzerine çıktı. Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında, arpa, buğday ve mısır gibi ürünlerin haftalık fiyat gelişimleri de açıklandı.

HAFTALIK FİYAT DEĞİŞİMLERİ

10-13 Haziran haftasında, ekmeklik buğdayın tonu 11 bin 750 lira seviyesinden işlem görmeye başladı ve haftalık işlem ortalaması 12 bin 180 lira olarak kaydedildi. Önceki hafta bu ürünün ortalama fiyatı ise 12 bin 160 lira olmuştu. Makarnalık buğdayın tonu, 2-5 Haziran haftasında 10 bin 800 lira işlem ortalaması iken, 10-13 Haziran haftasında 2 bin 760 liralık bir artışla 13 bin 560 lira oldu. Arpa ton fiyatı 580 lira artış göstererek 10 bin 580 liraya ulaşırken, mısır ise 320 lira yükselişle 11 bin 550 lira seviyesine geldi.

TMO ALIM FİYATLARI

Bu gelişmeler ışığında, makarnalık buğdayın tonu TMO’nun tavsiye niteliğindeki alım fiyatı olan 13 bin 500 liranın üzerine çıkmış oldu. TMO’nun alım fiyatları ise makarnalık buğday için 13 bin 500 lira, ekmeklik buğday için 13 bin 500 lira, arpa için ise 11 bin lira olarak belirlenmişti.

BURSA’DAN GELEN FİYAT HABERLERİ

Sonuç olarak, Bursa’dan gelen bilgiler, tarım ürünleri piyasasında fiyatların yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ekonomik gelişmelerin etkisiyle bu fiyatların nasıl şekilleneceği ise merak konusu.