Makarnayı Isıtıp Yedik, Hayatını Kaybetti: Uzmanlardan Uyarı!

TRAFİK GIDA ZEHİRLENMESİ HATIRLATMASI

Belçika’nın Brüksel kentinde yaşayan ve AJ olarak bilinen bir öğrenci, birkaç gün önce oda sıcaklığında bırakılan makarnayı yedikten bir süre sonra hayatını kaybetti. Yemeğinin ardından yalnızca 10 saat geçmeden yaşamını yitiren AJ’nin ölümüne, gıda zehirlenmesine yol açan Bacillus cereus bakterisinin sebep olduğu belirlendi. Uzmanlar, pişirilmiş gıdaların oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Otopsisinin ardından, AJ’nin ölümünün, yediği yemekten tam 10 saat sonra gerçekleştiği tespit edildi. Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak karaciğer nekrozu ve akut pankreatit kaydedildi.

ODA SICAKLIĞINDA YEMEK BIRAKMAYIN

Dr. Bernard, AJ’nin yaşadığı durumun nadir olduğunu ifade etti ve gıda güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Bernard, pek çok kişinin pişirdiği makarnayı veya diğer yemekleri ertesi gün taze gibi yiyebildiğini ancak yemeklerin oda sıcaklığında birkaç saatten fazla bekletilmemesi gerektiğini belirtti. “Pek çok insan pişirdikleri makarna ya da diğer erişte türlerini ertesi gün yer ve bu bir sorun oluşturmaz. Ancak birkaç saatten fazla dışarıda kalan (oda sıcaklığında bırakılan) yiyeceklere dikkat edin. Eğer yiyecek tuhaf kokuyorsa, üzülmektense tedbirli olmak her zaman daha iyidir” diyerek, sıcak yemeklerin hızla soğutulması gerektiğini vurguladı.

BACTERİYAL TEHDİT: BACILLUS CEREUS

Dr. Bernard, gıda zehirlenmesine neden olan Bacillus cereus bakterisinin ısıya dayanıklı olduğunu ve pişirilmiş yemeklerin oda sıcaklığında bırakıldığında hızla çoğalabileceğini dile getirdi. Bu durum, özellikle makarna ve pilav gibi yiyeceklerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bacillus cereus bakterisi, “kızarmış pirinç sendromu” olarak bilinen bir durumu tetikleyebilir. Bu bakterinin hızlı çoğalması zehirli toksinlerin üretimine neden olur ve sonuç olarak yemekler, zehirlenmeye yol açabilecek kadar tehlikeli hale gelir. 2008 yılında ünlü tıp dergisi Journal of Clinical Microbiology’de benzer bir gıda zehirlenmesi vakası ele alınmıştı. AJ’nin ölümünden sonra yapılan araştırmalarda, dışkı örneklerinde Bacillus cereus bakterisinin varlığı saptandı.

GIDA GÜVENLİĞİ KURALLARI

Gıda güvenliği uzmanları, pişirilmiş yemeklerin, özellikle de bozulma ihtimali yüksek olan gıda maddelerinin, oda sıcaklığında iki saatten fazla bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Çiğ etler ve balıklar, pişirildikten sonra hızla tüketilmeli veya dondurulmalı ve kümes hayvanları ile balıkların pişirildikten sonra iki gün içinde, sığır ve kuzu etlerinin ise üç ila beş gün içinde tüketilmesi veya dondurulması gerektiği vurgulanıyor. Pilav, peynir, sebze ve makarna gibi gıda maddeleri de riskli gıdalar arasında sayılıyor.