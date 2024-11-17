“Makarnayla Ölüm: Gıda Zehirlenmesi Uyarısı!”

BELÇİKA’DA GIDA ZEHİRLENMESİ VAKASI

Brüksel’de AJ adlı bir öğrenci, birkaç gün önce oda sıcaklığında bıraktığı makarnayı tükettikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi. Yediği yemekten sadece 10 saat sonra hayatını kaybeden AJ’nin ölüm sebebi, gıda zehirlenmesine yol açan Bacillus cereus bakterisi olarak belirlendi. Uzmanlar, pişirilmiş gıdaların oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. AJ’nin ölümüne neden olan otopsi sonuçlarına göre, bu durum tam 10 saat sonra gerçekleşti ve Adli tıp raporunda ölüm nedeni olarak karaciğer nekrozu ve akut pankreatit kaydedildi.

YEMEKLERİ ODA SICAKLIĞINDA UZUN SÜRE BEKLETMEYİN

Dr. Bernard, AJ’nin yaşadığı durumun nadir olduğunu belirtirken, gıda güvenliği açısından dikkatli olunması gerektiği konusunu vurguladı. Çeşitli insanların bir gün sonra pişirdikleri makarnayı veya diğer yemekleri taze gibi tüketebildiğini ifade etti. Ancak, “Yemeklerin oda sıcaklığında birkaç saatten fazla bekletilmemesi gerektiğini” belirtti. Dr. Bernard, “Eğer yiyecek tuhaf kokuyorsa, üzülmektense tedbirli olmak her zaman daha iyidir” diyerek sıcak yemeklerin hızlı bir şekilde soğutulması gerektiğinin altını çizdi.

BACILLUS CEREUS’UN TEHLİKELİ ETKİLERİ

Gıda zehirlenmesine neden olan Bacillus cereus bakterisinin ısıya dayanıklı olduğuna ve pişirilmiş yiyeceklerin oda sıcaklığında bırakıldığında hızla çoğalabileceğine dikkat çekti. Özellikle makarna ve pilav gibi yemeklerin bu bakteriden kaynaklı ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini açıkladı. Bacillus cereus, “kızarmış pirinç sendromu” diye bilinen bir durumu tetikleyen unsurlar arasında bulunmaktadır. Bu bakterinin hızla çoğalması, zehirli toksinlerin üretimine yol açıyor ve yemekler, zehirlenmeye neden olabilecek derecede tehlikeli hale gelebiliyor. AJ’nin ölümü sonrasında yapılacak araştırmalarında, dışkı örneklerinde Bacillus cereus varlığı tespit edildi.

RİSKLİ GIDALAR VE KURALLAR

Gıda güvenliği uzmanları, pişirilmiş yemeklerin özellikle bozulabilir gıda maddelerinin oda sıcaklığında iki saatten fazla bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Çiğ etler ve balıkların hızla tüketilmesi ya da dondurulması gerektiği, tavuk ve balıkların pişirildikten sonra iki gün içinde tüketilmesi gerektiği, sığır ve kuzu etlerinin ise üç ile beş gün içinde tüketilmesi veya dondurulması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, pilav, peynir, sebze ve makarna gibi gıda maddelerinin de riskli kategoride yer aldığı vurgulanıyor.