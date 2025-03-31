Makas Atan Sürücüye 9 Bin TL Ceza

TRAFİKTE MAKAS ATAN SURUCUYA CEZA

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, trafikte tehlikeli şekilde makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza uygulandı. Alınan bilgilere göre, önceki gün Pamukkale ilçesindeki Acıpayam Bulvarı’nda makas atan bir sürücünün hareketleri, aynı yönde seyir eden diğer araçların kameralarına yansıdı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün makas atma anlarına ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Bu görüntülerin ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün plakasından kimliğini belirledi. Belirlenen sürücüye, 9 bin 247 lira idari para cezası uygulandı ve ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçu kapsamında hakkında işlem başlatıldı.