Makilik Yangın Zeytinliklere Zarar Verdi

MAKİLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, bölgedeki zeytin ağaçlarına zarar verdi. Edinilen bilgilere göre, yangın Karadayı Mahallesi’nde meydana geldi. Dumanları gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN MÜDAHALE EDİLDİ

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, önce çamlık, ardından zeytinlik alana sıçradı. Yangını söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazözlerle destek verdi. Yangın anında bölgede bulunan villa sakinleri büyük panik yaşadı ve dumanlar oldukça uzaklardan görülebildi. Yangın, yaklaşık 20 dönüm alanda etkili olurken, 6 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Bazı vatandaşlar, alevleri söndürmek için ağaç dallarıyla müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alındı fakat soğutma çalışmaları devam ediyor.