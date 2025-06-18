Makinalı Sarımsak Hasadı Gerçekleştirildi

TARIMDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATILIYOR

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yer alan Gemiciler Mahallesi’nde, Satılmış Gedik’in tarlasında ilk defa makineli sarımsak hasadı yapıldı. Bu tören, bölgenin tarımında önemli bir gelişmeye imza atarak büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Çaycuma İlçe Tarım Müdürü Rıfat Verim, Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Baysal, Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk ve Çayka Kooperatifi Başkanı Yelda Kurt katıldı.

MODERN TARIM TEKNOLOJİLERİ YAYGINLAŞIYOR

Altı yıldır sarımsak üretimi yapan Satılmış Gedik, makineli hasatın sağladığı kolaylığa vurgu yaparak, destekleri için tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Hasat edilen tarladan dönüm başına yaklaşık olarak 1,5 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan makineli hasat uygulaması, modern tarım teknolojilerinin bölgedeki yaygınlaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, “Çaycuma’da sarımsak üretiminin giderek artması ve çiftçilerimizin bu alana ilgi göstermesi bizleri mutlu ediyor. Tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, bol ve bereketli hasatlar diliyoruz” sözleriyle tarımın önemine dikkat çekti.