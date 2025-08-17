Haberler

Makine Arızası Nedeniyle Tekne Kurtarıldı

MAKİNE ARIZASI SONRASI KURTARILMA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, makine arızası nedeniyle sürüklenen 4 kişi bulunan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Tekne, Bodrum Görecek Adası’nın önlerinde meydana gelen makine arızası sebebiyle sürüklenirken, durum derhal yetkililere bildirildi.

TEKNENİN YANİNA GETİRİLMESİ

7 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek Milta Bodrum Marina’ya emniyetle ulaştırıldı. Ekipler, olaya hızlı bir müdahaleyle, can kaybı yaşanmadan durumu kurtararak, teknedeki kişilerin güvenliğini sağladı.

ÖNEMLİ

