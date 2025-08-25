Makine Arızası Nedeniyle Yelkenli Kurtarıldı

MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN TEKNE KURTARILDI

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, bir yelkenli tekne makine arızası yaşamış ve sürüklenmeye başlamış. İçinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki bu tekne, yardım çağrısında bulunmuş.

KURTARMA FAALİYETİ BAŞLADI

Yardım çağrısı sonrası, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-6 can kurtarma botu olay yerine yönlendirilmiş. Söz konusu tekne, başarılı bir şekilde yedeklenerek Kairos Marina’ya ulaşmış ve burada emniyete alınmış.