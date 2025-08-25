Haberler

Makine Arızası Nedeniyle Yelkenli Kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen olayda, bir yelkenli tekne makine arızası yaşamış ve sürüklenmeye başlamış. İçinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki bu tekne, yardım çağrısında bulunmuş.

KURTARMA FAALİYETİ BAŞLADI

Yardım çağrısı sonrası, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-6 can kurtarma botu olay yerine yönlendirilmiş. Söz konusu tekne, başarılı bir şekilde yedeklenerek Kairos Marina’ya ulaşmış ve burada emniyete alınmış.

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

