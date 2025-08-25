Haberler

Maksim Mrvica, 25 Ekim’de Konser Verecek

DÜNYA ÇAPINDAKİ TURNESİ

Crossover piyanist Maksim Mrvica, dünya genelinde 57 ülkede 5 milyondan fazla albümü ile dikkat çekiyor. ‘SEGMENTI’ isimli dünya turnesi çerçevesinde, 25 Ekim’de Volkswagen Arena’da bir konser gerçekleştirecek.

Maksim Mrvica, tüm konserlerinde kapalı gişe performans sergiliyor ve çok sayıda altın ve platin plak sahibi olarak tanınıyor. Dünyanın en hızlı parmaklarına sahip piyanist olarak bilinen Mrvica, klasik ve modern müziği bir araya getirdiği eserleriyle dinleyicileriyle buluşmayı bekliyor. 25 Ekim’deki konserinde, bu eşsiz uyumu sergileyecek.

ÖNEMLİ

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

