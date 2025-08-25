Maksim Mrvica, 25 Ekim’de Konser Verecek

DÜNYA ÇAPINDAKİ TURNESİ

Crossover piyanist Maksim Mrvica, dünya genelinde 57 ülkede 5 milyondan fazla albümü ile dikkat çekiyor. ‘SEGMENTI’ isimli dünya turnesi çerçevesinde, 25 Ekim’de Volkswagen Arena’da bir konser gerçekleştirecek.

Maksim Mrvica, tüm konserlerinde kapalı gişe performans sergiliyor ve çok sayıda altın ve platin plak sahibi olarak tanınıyor. Dünyanın en hızlı parmaklarına sahip piyanist olarak bilinen Mrvica, klasik ve modern müziği bir araya getirdiği eserleriyle dinleyicileriyle buluşmayı bekliyor. 25 Ekim’deki konserinde, bu eşsiz uyumu sergileyecek.