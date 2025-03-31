Makyaj Ürünlerinin Son Kullanma Tarihine Dikkat

DÜZENLİ KONTROL GEREKİYOR

Dürüst olmalıyız: Kullandığımız makyaj ürünlerinin son kullanma tarihini en son ne zaman kontrol ettik? Süresi geçmiş makyaj malzemeleri cildimize zarar verebiliyor ve sağlığımıza risk oluşturabiliyor. Makyaj fırçalarımızı ne sıklıkta yıkıyoruz? Hiç bir arkadaşımızdan maskara ödünç aldık mı veya bir kozmetik dükkanında ruj denedik mi? Makyaj çantamızda hangi ürün en çok bakteriyi taşıyor? Özellikle maskara, göz kalemi, süngerler ya da fırçalar mı? Ben de itiraf etmeliyim ki, fırça ya da süngerleri temizlemede ya da son kullanma tarihlerine bakmada çok dikkatli davranmadım. Bu yüzden Londra Metropolitan Üniversitesi’ndeki bir araştırmacının mikroskopu altında test yapılmaya karar verdim.

ARAŞTIRMADA ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Kıdemli öğretim üyesi Dr. Maria Pilar Botey-Salo bu araştırmaya liderlik etti. Süresi geçmiş 70 göz kalemi, maskara, dudak nemlendirici, ruj, fondötenle birlikte benimkiler de dahil makyaj fırçaları ve süngerler test edildi. Numuneler, mevcut bakterilerin büyütüldüğü özel kaplara konuldu. Test edilen numunelerimle oluşturulan kaplardaki bakteri kolonileri şaşırtıcı bir şekilde büyüktü. Dr. Botey-Salo “Göz kalemin en kirli olandı, diğer makyaj malzemelerine göre çok önemli oranda daha çok bakteri var” dedi. Kirpiğimle temas ettiğinde, kalemin ciltten stafilokoklar da dahil bakteri almasından kaynaklanabileceğini söyledi. Makyaj çantamı genelde banyoda tuttuğum ve sıkça kullandıktan sonra kalemin kapağını bir süre kapatmadığım için bu durumu itiraf ettim.

BAKTERİ TEHLİKESİ

Dr. Botey-Salo, “Evet, bunun nedeni olabilir. Çevreden nem alıyor ve bu mikrobiyal büyümeyi artırabilir. Çalışmadaki diğer numunelerde de stafilokoklar bulduk. Bunlar fırçalar, süngerler ve maskaraları da içeriyor” dedi. Stafilokoklar gözde orta şiddetli tahrişten, konjonktivit, yılancık ve empetigo gibi daha ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Peki, bu sorunlu göz kalemini pek çok kez kullanmama rağmen neden bunlardan hiçbiri bende görülmedi? Dr. Botey-Salo şöyle açıklıyor: “Cildiniz sağlamsa, bu güçlü bir engel ve hiçbir şey olmayabilir. Ancak cildinizde bir kesik varsa, yara varsa bakteri girebilir ve hasar yaratabilir. Bağışıklık sistemi zayıf biriyseniz, bu da kaygı yaratabilir.”

ELLERİN TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Makyaj yapmadan önce ellerimizi yıkıyor muyuz? Ellerde her türlü kirli madde taşınabiliyor ve düzgün bir hijyen alışkanlığı yoksa, bu mikropların ellerimizden güzellik ürünlerine geçme riski oluşabiliyor. Özellikle doğrudan ellerimizle uyguladığımız göz farı, dudak nemlendiricisi ve fondöten gibi ürünlerde bu risk yüksek. Dr. Botey-Salo çalışmasında da şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. “Bazı ürünlerde normalde bağırsaklarda bulunan enterobakterler gibi bakteriler bulduk. Bu, kötü hijyen alışkanlıkları ve hatta sifon çekildiğindeki damlacıklardan kaynaklanan dışkı kanaklı kirliliğin bir işareti” diyor. Araştırmalara göre sifon çekildiğinde damlacıklar saniyeler içinde iki metrelik yüksekliğe ulaşabiliyor ve büyük olasılıkla enterobakterler taşıyor.

KOZMETİK ÜRÜNLERDEKİ TEHLİKELER

Metropolitan Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi, kozmetik ürünlerinde Candida adı verilen bir mantar da buldu. Bu mantar türü, deriyi aşabiliyor ve vajinal ve oral mantar rahatsızlığına yol açabiliyor. Birmingham’daki Aston Üniversitesi’nde de İngiltere’deki yaklaşık 500 kozmetik ürünü üzerinde araştırma yapıldı. Çalışmaya göre insanların kullandığı kozmetiklerin %70 ila 90’ında bir tür parazit, bakteri ya da mantar bulunuyor. Son kullanma tarihleri, üründeki koruyucuların ne kadar süre mikrobiyal büyümeyi etkin bir şekilde önleyebileceğini gösteriyor. Yüksek su içerikli ürünler, bakteri ve mantar büyümesi için uygun ortam sağlayabiliyor, bu nedenle açıldıktan sonra kirlenmeye daha müsait. Ürüne bağlı olarak, açılmasından sonraki son kullanma tarihi üç ila 12 ay arasında değişiyor.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Uzmanlar, ürünün üzerinde son kullanma tarihi yoksa, üç ay içinde atılmasını öneriyor. Ayrıca, tüketiciler son kullanma tarihinden emin olamıyorsa, ürünü atmaları gerektiğini vurguluyor. Metropolitan Üniversitesi’nin araştırmasına göre, yüksek düzeyde kirlenme ve çeşitli mikroorganizmaların görüldüğü ürünler arasında maskara ve sıvı fondöten bulunuyor. En riskli olanlar sıvı fondöten uygulamakta kullanılan fırçalar ve süngerler. Dr. Botey-Salo, “Süngerler ve fırçalar gibi su içeriği yüksek ürünlerin mikroorganizmalara ev sahipliği yapma ihtimali daha büyük. Araştırmamız sadece süresi geçmiş ürünleri ve uygulama malzemelerine dayanıyor” diyor. Ayrıca potansiyel kirlenmeden kaçınmak için doğru hijyen alışkanlıklarının benimsenmesini tavsiye ediyor.