Mal Paylaşımı Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Bolu’nun Çatakören köyünde, mal paylaşımı yüzünden husumet bulunan yeğenini mezarlık önünde tabancayla vurarak öldüren bir kişi gündeme geldi. Olay, Çaydurt mevkiindeki Çatakören köyü mezarlığında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ikindi namazının ardından Zeki Gündoğdu, mezarlığa dua etmek amacıyla gitti.

MEZARLIKTAKİ TANSİYON

Mezarlık girişinde aracını bırakan Zeki Gündoğdu, dua işlemini tamamladıktan sonra araç tarafına yöneldi. Gündoğdu, aracına bindiği sırada, mal paylaşımıyla ilgili aralarında husumet olan amcası Y.G. ile karşılaştı. Y.G., yanında bulundurduğu silahıyla aracına birden fazla ateş açtı. Bu saldırı sonucunda Zeki Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti.

YARDIM VE İNCELEME SÜRECİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yeğenini vurduğu anlaşılan Y.G., jandarma ekiplerine teslim oldu. Sağlıkca yapılan incelemeler sonucunda Zeki Gündoğdu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemeleri tamamlandıktan sonra Gündoğdu’nun cesedi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.