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Malabadi Köprüsü’nde Kurtarma Operasyonu Gerçekleşti

İKİ KİŞİ SUYA DÜŞTÜ

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yer alan tarihi Malabadi Köprüsü’nde dengesini kaybedip suya düşen bir vatandaş ve onu kurtarmak üzere atlayan bir kişi, çevredeki insanların yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, dün Malabadi Köprüsü’nde serinlemek amacıyla suya eğilen bir kişi, ayağının kaymasıyla dengesini kaybedip suya düştü. Yüzme bilmeyen adam, akıntıya kapılınca çırpınmaya başladı.

VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

Hemen ardından yanındaki bir kişi, onu kurtarmak için suya atladı. Olayı gören diğer vatandaşlar, el ele verip zincir oluşturarak suya düşen iki kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çekti ve boğulmaktan kurtardılar. Bu olay, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

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