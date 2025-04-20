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Malabadi Köprüsü’nde Kurtarma Operasyonu Yaşandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Batman-Diyarbakır arasında yer alan Malabadi Köprüsü’nde, dün gerçekleşen olayda bir kişi, köprünün altından geçen Batman Çayı’na dengesini kaybederek düştü. Yüzme bilmediği için suya düşen kişi, çırpınmaya başladı ve bu durum çevresindeki iki kişinin onu kurtarmak için suya atlamasına neden oldu. Ancak, bu kişiler de suda zor anlar yaşamaya başladı.

KURTARMA ÇABALARI

Sahilde bulunan diğer vatandaşlar, çaresiz kalan üç kişiyi kurtarmak için el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdular. Bel hizasına kadar suya giren vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren üç kişiyi tek tek sudan çıkarmayı başardılar. Bu kurtarma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve bu sayede o anlar belgelendi.

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