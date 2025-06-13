Malatya- Adıyaman Yolunda Kaza Engellendi

TEK TARAFLI TRAFİK KAZASI

Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Tavşantepe Kavşağı’nda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralanıyor. Alınan bilgiye göre, Adıyaman yönünden Malatya tarafına doğru ilerleyen Bayram B. (24) kontrolündeki 46 LA 079 plakalı otomobil, Tavşantepe Kavşağı’na giriş yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sol taraftaki boş su kanalına devriliyor.

YARALI HASTANEYE KALDIRILIYOR

Kaza sonucunda araçta yolcu olarak bulunan Özgür M. (28) yararlanıyor. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınıyor. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi alınıyor. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.